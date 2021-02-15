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Более миллиона жителей Техаса остались без света

Более миллиона жителей Техаса остались без света Более миллиона жителей Техаса остались без электроэнергии из-за обрушившейся на штат снежной бури
Другие страны
15 февраля 2021 г. 14:43
Более миллиона жителей Техаса остались без света
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Более миллиона жителей Техаса остались без электроэнергии из-за обрушившейся на штат снежной бури, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно информации ресурса poweroutage.com, из более чем 12 миллионов отслеживаемых потребителей без света в Техасе по состоянию на 15 февраля остаются 1 075 085 жителей.

Совет по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) в воскресенье сообщил о выходе из строя половины ветряных установок штата, турбины которых замерзли. Это привело к потере 12 тысяч мегаватт. Кроме того, ограничена подача газа на электростанции.

В то же время незамерзшие ветроустановки на побережье Мексиканского залива из-за порывов ветра во время бури вырабатывают большее количество электроэнергии, чем ожидалось, пишет местное издание Austin American-Statesman.

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Версия на азербайджанском языке Texas ştatında çovğun tüğyan edir
Версия на английском языке More than 1.3 million without power in Texas

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