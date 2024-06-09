Более миллиона бурундийских беженцев репатриированы из Танзании

Около 1,1 млн бурундийских беженцев, укрывшихся в лагерях на западе Танзании с 2017 года, были добровольно репатриированы.

Около 1,1 млн бурундийских беженцев, укрывшихся в лагерях на западе Танзании с 2017 года, были добровольно репатриированы.

Как передает Report , об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на постоянного исполнительного секретаря МВД Бурунди Теофиля Ндаруфатие.

Он добавил, что около 100 тыс. бурундийских беженцев все еще находятся в лагерях Ндута и Ньяругусу в регионе Кигома на западе Танзании. Ндаруфатие сделал это заявление на встрече с министром внутренних дел Танзании Хамадом Масауни, на которой также присутствовали представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Обе стороны отметили, что оставшиеся беженцы должны быть добровольно репатриированы до конца года. Ндаруфатие поблагодарил правительство Танзании за размещение бурундийских беженцев.

Добровольная репатриация бурундийских беженцев началась в сентябре 2017 года после того, как лидеры Танзании и Бурунди выразили удовлетворение восстановлением мира в Бурунди.