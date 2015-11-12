Более двухсот палестинцев ранены в стычках в годовщину смерти Арафата

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Более двухсот палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими войсками, после того как в беспорядки вылились демонстрации, приуроченные к очередной годовщине смерти палестинского лидера Ясира Арафата, сообщили в среду местные медики, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В пресс-релизе палестинского Минздрава, суммирующем данные о пострадавших в результате стычек в разных районах Западного берега реки Иордан, включая его фактическую столицу Рамаллах, говорится, что 30 человек были ранены боевыми патронами, 85 — резиновыми пулями, еще около ста человек надышались слезоточивым газом.

Участники протестов, разворачивавшихся рядом с израильскими контрольно-пропускными пунктами, использовали против военных свое традиционное оружие — камни, бутылки с зажигательной смесью и горящие автомобильные покрышки.

В среду палестинцы отмечают 11 лет со дня смерти основателя и первого лидера Палестинской национальной администрации. Ясир Арафат, получивший Нобелевскую премию мира за участие в переговорах с Израилем, скончался 11 ноября 2004 года в военном госпитале под Парижем. В его смерти земляки продолжают винить Израиль, где подозрения в отравлении категорически отвергают, ссылаясь на выводы многочисленных зарубежных экспертов.