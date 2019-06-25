Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб

Более 2,5 тыс. человек временно покинули свои дома в германском городе Гессен в связи с обнаружением двух снарядов времен Второй мировой войны, сообщает Die Welt, передает Report.

По данным издания, бомба немецкого производства весом 250 кг и американский снаряд весом 50 кг были обнаружены вечером в понедельник в непосредственной близости друг от друга.

Отмечается, что саперы произвели контролируемый взрыв германской бомбы, снаряд американского производства был обезврежен.