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Более десятка военнослужащих убиты в Буркина-Фасо

​Более десятка военнослужащих убиты в Буркина-Фасо

Более десятка военнослужащих армии Буркина-Фасо убиты в понедельник на севере страны в результате нападения "вооруженных террористических групп".

Как передаёт Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Генерального штаба ВС этого государства.

"Ранним утром военный отряд из округа Кутугу в провинции Сум стали объектом нападения вооруженных террористов", - подчеркнули в Генштабе.

Агентство цитирует ряд источников в службах безопасности, по словам которых, "число погибших в итоге может превысить 20".

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