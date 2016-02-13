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    Более десяти человек стали жертвами ДТП на северо-востоке Индии

    Люди возвращались домой с богослужения

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, еще 20 пострадали в результате дорожной аварии в индийском штате Бихар на северо-востоке страны, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

    Среди погибших - пять женщин и ребенок. Двое пострадавших с серьезными травмами были доставлены в больницу.

    Люди возвращались домой с богослужения. Тягач, в прицепе которого они ехали, столкнулся с грузовиком. Грузовой автомобиль двигался на большой скорости.

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