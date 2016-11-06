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    Более десяти человек погибли в результате двух взрывов в Ираке

    Взрыв прогремел на территории лагеря иракской армии

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате двух взрывов в Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    По его данным, террорист-смертник привел взрывное устройство в действие на въезде в город Тикрит, в результате инцидента погибли не менее девяти человек. Власти объявили в городе комендантский час, опасаясь дальнейших атак.

    Второй взрыв прогремел в городе Самарра, в результате атаки погибли два человека. Террорист-смертник подорвал себя на автостоянке, где были шиитские паломники, желающие посетить мечеть аль-Аскари.

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