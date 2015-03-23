Более десяти человек погибли при обстреле сирийского Алеппо боевиками

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек, большинство из которых дети, погибли при ракетном обстреле боевиками нескольких районов сирийского города Алеппо, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранения также получили 34 человека, среди них много детей. Состояние многих из них оценивается медиками как критическое. Сообщается, что здания в районах города, попавших под обстрел, серьезно повреждены.

В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на сирийское телевидение сообщило, что город подвергся минометному обстрелу. Ни одна из группировок, действующих на территории Сирии, к настоящему моменту не взяла на себя ответственность за случившееся.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 200 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки "Исламское государство".