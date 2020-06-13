​Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом

Среди сотрудников ООН по всему миру коронавирусом заразились 953 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Всего в ООН, по данным на вчера, было 953 (случая заболевания COBVID-19 - ред.)", - сказал Дюжаррик.

По его словам, значительное число заболевших - среди сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) - 187 миротворцев заболели, из них двое скончались. Выздоровели 45 человек.