Более 95 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах

Более 95 миллионов бюллетеней получено в ходе досрочного голосования на президентских выборах в США.

Более 95 миллионов бюллетеней получено в ходе досрочного голосования на президентских выборах в США.

Как передает Report, об этом за день до выборов сообщает сайт United States Elections Project.

По данным портала, который является информационной базой избирательной системы США, по состоянию на утро понедельника получены 95 миллионов 27 тысяч 832 бюллетеня. Из них 34 миллиона 576 тысяч 166 человек проголосовали лично, более 60 миллионов отравили бюллетени по почте.

Как отмечают наблюдатели, предстоящие 3 ноября выборы могут стать рекордными по числу участвующих избирателей. Число проголосовавших досрочно уже значительно превысило аналогичный показатель предыдущего выборного цикла в 2016 году.