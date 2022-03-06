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Более 922 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины

Более 922 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины Число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции, превысило 922 тысяч.
Другие страны
6 марта 2022 г. 17:40
Более 922 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины

Число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции, превысило 922 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 922,4 тыс человек", - информировала служба. "Вчера, 5 марта, был новый рекорд - сотрудники погранохраны пропустили 129 тыс приезжающих с Украины. Сегодня до 07:00 (09:00 мск) - 39,8 тыс", - добавили в службе.

"Все прогнозы показывают, что число людей, которые въедут в Польшу с Украины начиная с 24 февраля, сегодня превысит 1 млн", - сказала в эфире Польского радио пресс-секретарь погранохраны Анна Михальская.

По данным МИД, большинство прибывших в Польшу - граждане Украины. Среди беженцев есть также граждане Польши, Узбекистана, Беларуси, Индии, Нигерии, Алжира, Марокко, Афганистана, Пакистана, США и России. Как подчеркивают польские власти, в страну пропускают всех беженцев, вне зависимости от гражданства или предъявляемых документов.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynadan Polşaya 922 mindən çox qaçqın gəlib

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