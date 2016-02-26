​Более 90 боевиков уничтожены в ходе операции Камеруна и Нигерии

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Военные Камеруна и Нигерии в ходе совместной операции уничтожили 92 боевика радикальной группировки "Боко Харам".

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

Как сообщается в заявлении министра связи Камеруна Иссы Тчиромы Бакари, операция прошла в нигерийской деревне Кумше, находящейся близ границы с Камеруном. В ходе операции военным удалось освободить 850 жителей поселения.

Сроки проведения операции не уточняются.