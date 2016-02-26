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    ​Более 90 боевиков уничтожены в ходе операции Камеруна и Нигерии

    В ходе операции военным удалось освободить 850 жителей поселения

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Военные Камеруна и Нигерии в ходе совместной операции уничтожили 92 боевика радикальной группировки "Боко Харам".

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

    Как сообщается в заявлении министра связи Камеруна Иссы Тчиромы Бакари, операция прошла в нигерийской деревне Кумше, находящейся близ границы с Камеруном. В ходе операции военным удалось освободить 850 жителей поселения.

    Сроки проведения операции не уточняются.

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