В Китае эвакуированы около 1 млн. человек

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Более 865 тыс. человек были эвакуированы из прибрежных районов восточнокитайской провинции Чжэцзян в ожидании тайфуна "Чан-хом".

Как отмечает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Более 28 тыс. судов, находившихся в море вблизи побережья провинции, получили указание вернуться в порты.

Местные власти закрыли аэропорты провинции, прекращено морское паромное сообщение с островом Тайвань, а также движение ряда поездов и автобусов дальнего следования.

В настоящее время тайфун находится в 145 км от берега. Ожидается, что он 11 июля обрушится на побережье Китая. По данным синоптиков, скорость ветра вблизи эпицентра урагана достигает 58 метров в секунду.

В восточных провинциях Фуцзянь и Чжэцзян в связи с приближением урагана был объявлен наивысший уровень опасности. Штормовое предупреждение также объявлено в Шанхае.

9 июля на южный Китай обрушился тайфун "Ляньхуа", из-за которого пострадали около 1,6 млн. человек. Ущерб от удара стихии оценивается в 213 млн. долларов.