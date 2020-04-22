Более 820 тысяч американцев заразились коронавирусом - ОБНОВЛЕНО

Более 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом скончались в США за день.

Как передает Report, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.

По его данным, число смертельных случаев за сутки составило 2 751 против 1 433 днем ранее. Всего число умерших достигло 45 тысяч с момента начала эпидемии в стране, заразились болезнью более 820 тысяч человек.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.

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Число случаев коронавируса в США превысило 800 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщил университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.

По его данным, число случаев выросло до 810 561, умерли 43 630 человек.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.