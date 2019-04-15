Более 800 жителей Демократической Республики Конго умерли с июля 2018 года от Эболы

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), умерших от лихорадки Эбола с конца июля 2018 года, превысило 800.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщило министерство здравоохранения страны в своем Twitter.

"Ситуация на воскресенье, 14 апреля 2019 года: всего 1251 случай [заболевания], в том числе 1185 подтвержденных и 66 вероятных, - отмечается в сообщении. - Умерли 803 человека, 371 выздоровели". Расследуются 290 подозрительных случаев. В течение суток 13 апреля были выявлены 11 заболевших и 11 умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). С 8 августа прошлого года вакцинацию прошли 99 778 человек.

Заболеваемость резко увеличилась за последние месяцы - с 25 случаев в неделю во второй половине февраля до почти 60 случаев в начале апреля. Согласно информационному бюллетеню ВОЗ от 11 апреля, за 21 день - с 20 марта по 9 апреля - было выявлено 207 случаев БВВЭ, то есть в среднем почти по 70 случаев еженедельно. Рост заболеваемости в ВОЗ объясняют сложными условиями, в которых приходится вести борьбу с недугом. Противовирусные мероприятия проводятся в труднодоступных районах, для которых характерна "быстрая текучесть населения". Там активны вооруженные группировки, а инфраструктура здравоохранения развита "ограниченно".

ВОЗ расценивает риск распространения Эболы на национальном и региональном уровне как "очень высокий", а риск глобального распространения как "низкий". Комитет ВОЗ по лихорадке Эбола на своем заседании в Женеве в минувшую пятницу решил не пересматривать эту оценку ситуации, несмотря на рост заболеваемости.