Более 800 тыс. заявок на предоставление убежища подали в ЕС, Швейцарии и Норвегии

Более 800 тыс. ходатайств о предоставлении убежища в Европейском союзе, Норвегии и Швейцарии уже подано к октябрю 2023 года.

Более 800 тыс. ходатайств о предоставлении убежища в Европейском союзе, Норвегии и Швейцарии уже подано к октябрю 2023 года.

Как передает Report, об этом пишет газета Welt со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам убежища.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это самый высокий показатель с 2016 года.

Так, с начала года до 3 октября в 29 странах было подано 801 459 заявлений о предоставлении убежища. Наибольший рост зафиксирован в Латвии (+168%) и Эстонии (+119%). Это, как утверждает издание, объясняется резким ростом нелегальной миграции из Беларуси. Германия вышла на третье место - количество заявок увеличилось на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего показатели упали в Дании (-56%), на Мальте (-54%), Кипре (-52%) и в Австрии (-41%). Страной с наименьшим количеством заявлений о предоставлении убежища в этом году стала Венгрия, где на данный момент подано всего 26 заявлений.