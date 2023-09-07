Более 80 тыс. жителей Чили остались без света после сильного землетрясения

Более 80 тыс. жителей региона Кокимбо остались вечером без электричества после землетрясения магнитудой 6,2.
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Сильнее всего от перебоев в энергоснабжении пострадал город Кокимбо, где без света оказались 48 575 человек. В городе Ла-Серена электричество отключилось у 30 738 жителей.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в 03:48 по бакинскому времени, эпицентр находился в 41 км к юго-западу от Кокимбо с населением около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.
Гидрографическая и океанографическая служба ВМС страны сообщила об отсутствии угрозы цунами.