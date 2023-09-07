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Более 80 тыс. жителей Чили остались без света после сильного землетрясения

Более 80 тыс. жителей Чили остались без света после сильного землетрясения Более 80 тыс. жителей региона Кокимбо остались вечером без электричества после землетрясения магнитудой 6,2.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 07:53
Более 80 тыс. жителей Чили остались без света после сильного землетрясения

Более 80 тыс. жителей региона Кокимбо остались вечером без электричества после землетрясения магнитудой 6,2.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета La Tercera.

Сильнее всего от перебоев в энергоснабжении пострадал город Кокимбо, где без света оказались 48 575 человек. В городе Ла-Серена электричество отключилось у 30 738 жителей.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в 03:48 по бакинскому времени, эпицентр находился в 41 км к юго-западу от Кокимбо с населением около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС страны сообщила об отсутствии угрозы цунами.

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