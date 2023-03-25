Более 80 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в парламент Туркменистана

Число международных наблюдателей на выборах в Меджлис (парламент) Туркмении превысит 80.

Число международных наблюдателей на выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана превысит 80.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Амангельды Гандымов.

Среди них – наблюдатели от ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации тюркских государств, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Выборы в парламент Туркменистана пройдут 26 марта. Также в этот день будут избираться члены народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.