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Более 80 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в парламент Туркменистана

Более 80 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в парламент Туркменистана Число международных наблюдателей на выборах в Меджлис (парламент) Туркмении превысит 80.
Другие страны
25 марта 2023 г. 13:50
Более 80 международных наблюдателей будут следить за ходом выборов в парламент Туркменистана

Число международных наблюдателей на выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана превысит 80.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Амангельды Гандымов.

Среди них – наблюдатели от ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации тюркских государств, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Выборы в парламент Туркменистана пройдут 26 марта. Также в этот день будут избираться члены народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

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