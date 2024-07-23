Более 80% избирателей-демократов в США одобряют выход Байдена из президентской гонки

Более 80% американских избирателей-демократов одобряют выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, почти половина считает, что это увеличит шансы Демократической партии победить на выборах.

Более 80% американских избирателей-демократов одобряют выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, почти половина считает, что это увеличит шансы Демократической партии победить на выборах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, следует из опроса исследовательской компании YouGov и телеканала CBS News.

По результатам опроса, 83% опрошенных избирателей-демократов заявили об одобрении решения Байдена снять свою кандидатуру на пост президента страны. 45% респондентов считают, что выход Байдена из гонки увеличит шансы Демократической партии победить экс-президента страны Дональда Трампа на выборах.

Двадцать первого июля Байден заявил, что не будет переизбираться на второй срок, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве претендента на предстоящих в ноябре выборах.