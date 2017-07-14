Более 80 человек погибли из-за наводнений в Индии

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 85 человек погибли из-за наводнений и оползней на северо-востоке Индии, еще более 1,5 тыс. жителей эвакуированы.
Как передает Report, об этом сообщил министр по развитию северо-восточного региона страны Джитендра Сингх.
Министр уточнил, что стихия нанесла удар по 58 районам, из-за непрекращающихся ливней около 2 млн человек остались без крова.
«Спасателям в последний момент удалось вывезти свыше 1,5 тыс. жителей, оказавшихся под ударом стихии в полностью затопленных водой районах, еще более 3,2 тыс. человек получили экстренную медицинскую помощь», — сказал Сингх.
Министр отметил, что центральные власти окажут необходимую поддержку населению, а также помогут правительствам пострадавших штатов Аруначал-Прадеш, Ассам и Манипур при проведении спасательных операций. Министерство здравоохранения Индии уже предприняло меры для предотвращения эпидемий. На территориях, где уровень воды снизился, ведется восстановление линий связи, оценивается нанесенный стихией ущерб.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook