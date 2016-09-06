Более 80 бывших генералов США выступили в поддержку Трампа

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Большая группа отставных генералов и адмиралов США выступила в поддержку кандидата в президенты страны республиканца Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, во вторник соответствующее письмо за подписью 88 бывших высших офицеров распространил штаб политика.

"За прошедшие восемь лет Вооруженные силы Америки были подвергнуты целой серии плохо продуманных и истощающих сокращений бюджета, политических решений и боевых операций, которые сделали наших замечательных военных менее способными в выполнении жизненно важных миссий, которые мы хотим, чтобы они выполняли в будущем", - убеждены бывшие военные.

Генералы выступают за "давно назревшее изменение курса политики национальной безопасности" и сделать это может только политик, который не занимался "опустошением наших Вооруженных сил".

"По этой причине мы поддерживаем Дональда Трампа и его приверженность восстановить Вооруженные силы, обезопасить наши границы", - отмечается в письме.