Более 80 афтершоковых толчков произошло в Фукусиме после землетрясения

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В районе префектуры Фукусима после сильного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего здесь во вторник, зафиксировано 82 афтершоковых толчка.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания NHK.

Наиболее сильным из них стало землетрясение магнитудой 5,7. Оно произошло почти через 18 часов после основного. Метеорологи предупреждают, что афтершоковые толчки, в том числе и сильные, будут происходить в этом районе в течение недели.

В 5.59 в Тихом океане в районе префектуры Фукусима произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла. Максимальная сила толчков составила 5 по семибалльной японской шкале.

Результатом землетрясения стала волна цунами, максимальная высота которой составила 1,4 метра. Угроза цунами была отменена метеорологическим управлением только в середине дня.