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Более 80 афганских военных перешли границу с Узбекистаном

Более 80 афганских военных перешли границу с Узбекистаном По меньшей мере 84 военнослужащих Афганистана пересекли в субботу границу с Узбекистаном.
Другие страны
15 августа 2021 г. 09:19
Более 80 афганских военных перешли границу с Узбекистаном

По меньшей мере 84 военнослужащих Афганистана пересекли в субботу границу с Узбекистаном.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении узбекского внешнеполитического ведомства.

"14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых", - говорится в заявлении узбекского МИД.

МИД Узбекистана сообщил, что афганским гражданам была оказана необходимая помощь, а "также предоставлено питание и организовано их временное размещение".

Кроме того, ведомство ведет переговоры с Афганистаном по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение 14 августа МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез - Мазари-Шариф.

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