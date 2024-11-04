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Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента

Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента Свыше 78 млн граждан США воспользовались возможностью досрочного голосования перед выборами, которые состоятся 5 ноября.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 08:05
Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента

Свыше 78 млн граждан США воспользовались возможностью досрочного голосования перед выборами, которые состоятся 5 ноября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Университета штата Флорида.

По его информации, более 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, а около 35,3 млн проголосовали по почте.

Общее число зарегистрированных избирателей в США составляет примерно 168 млн. Наибольшая активность была отмечена в Техасе (8,9 млн голосов), Флориде (8,1 млн), Калифорнии (7,6 млн), Северной Каролине (4,4 млн) и Джорджии (4 млн).

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом (2017-2021). Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента.

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Версия на английском языке Over 78M US citizens vote early in presidential election — Florida State University

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