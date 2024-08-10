Более 76 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области РФ

В России из приграничных районов Курской области были эвакуированы более 76 тысяч человек.

Оперативный штаб помог временно переселить более 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области РФ в более безопасные места.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.

"В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей данных районов в безопасные места. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, более 4,4 тыс. человек из приграничных районов Курской области размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

Порядка 60 ПВР для выезжающих из приграничных с Украиной территорий развернуты в 8 регионах России, включая Курскую область, сообщили в ведомстве.