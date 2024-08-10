О нас

Более 76 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области РФ

Более 76 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области РФ В России из приграничных районов Курской области были эвакуированы более 76 тысяч человек.
Другие страны
10 августа 2024 г. 19:15
Более 76 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области РФ

Оперативный штаб помог временно переселить более 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области РФ в более безопасные места.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.

"В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей данных районов в безопасные места. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, более 4,4 тыс. человек из приграничных районов Курской области размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

Порядка 60 ПВР для выезжающих из приграничных с Украиной территорий развернуты в 8 регионах России, включая Курскую область, сообщили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi