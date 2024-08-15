Более 700 тыс. объектов обесточены в Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрнесто"

В Пуэрто-Рико более 700 тыс. домов и предприятий остались без электричества в результате ливней, спровоцированных ураганом "Эрнесто".
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"Были отменены около 140 авиарейсов из Пуэрто-Рико и на остров. Без света остались более 725 тыс. домов и предприятий острова из примерно 1,5 млн потребителей. В Пуэрто-Рико и на Британских Виргинских островах были закрыты школы и правительственные учреждения из-за сильных наводнений", - говорится в сообщении.
По данным портала, утром в четверг ураган находился в открытом море и двигался к юго-западу от Бермудских островов, скорость ветра на пути его прохождения составляла 39 м/с (более 140 км/ч - ред.). Infobae прогнозирует, что ураган усилится к пятнице, а с наибольшей силой стихия может обрушиться на Виргинские острова в субботу.
Ранее американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что тропический шторм, получивший название "Эрнесто", усилился до урагана первого уровня по шкале Саффира - Симпсона и приближается к побережью Пуэрто-Рико. "Эрнесто" сформировался в Атлантическом океане 13 августа.