Более 700 тыс. объектов обесточены в Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрнесто"

В Пуэрто-Рико более 700 тыс. домов и предприятий остались без электричества в результате ливней, спровоцированных ураганом "Эрнесто".

В Пуэрто-Рико более 700 тыс. домов и предприятий остались без электричества в результате ливней, спровоцированных ураганом "Эрнесто".

Как передает Report , об этом сообщает портал infobae со ссылкой на энергетическое агентство LUMA - главного поставщика электричества в Пуэрто-Рико.

"Были отменены около 140 авиарейсов из Пуэрто-Рико и на остров. Без света остались более 725 тыс. домов и предприятий острова из примерно 1,5 млн потребителей. В Пуэрто-Рико и на Британских Виргинских островах были закрыты школы и правительственные учреждения из-за сильных наводнений", - говорится в сообщении.

По данным портала, утром в четверг ураган находился в открытом море и двигался к юго-западу от Бермудских островов, скорость ветра на пути его прохождения составляла 39 м/с (более 140 км/ч - ред.). Infobae прогнозирует, что ураган усилится к пятнице, а с наибольшей силой стихия может обрушиться на Виргинские острова в субботу.

Ранее американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что тропический шторм, получивший название "Эрнесто", усилился до урагана первого уровня по шкале Саффира - Симпсона и приближается к побережью Пуэрто-Рико. "Эрнесто" сформировался в Атлантическом океане 13 августа.