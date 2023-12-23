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Более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине

Более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине Во Франции более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 19:38
Более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине

Во Франции более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.

Как передает Report, об этом пишет агентство AFP.

Региональное агентство здравоохранения (ARS) объявило, что у пострадавших – более семи сотен человек – наблюдались такие симптомы, как рвота или диарея.

Агентство не предоставило никакой информации о меню на праздничном застолье 14 декабря в ресторане компании, но объявил о расследовании, чтобы выяснить источник массового пищевого отравления. Допускают, что причиной мог быть сыр, который ели большинство работников.

Airbus Atlantic является дочерней компанией европейской аэрокосмической группы Airbus и насчитывает 15 000 сотрудников в пяти странах.

Пострадали работники завода в Монтуар-де-Бретань на западе Франции.

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Версия на азербайджанском языке “Airbus Atlantic”in yüzlərlə işçisi Milad qabağı şam yeməyində zəhərlənib

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