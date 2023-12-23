Более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине

Во Франции более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.
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Региональное агентство здравоохранения (ARS) объявило, что у пострадавших – более семи сотен человек – наблюдались такие симптомы, как рвота или диарея.
Агентство не предоставило никакой информации о меню на праздничном застолье 14 декабря в ресторане компании, но объявил о расследовании, чтобы выяснить источник массового пищевого отравления. Допускают, что причиной мог быть сыр, который ели большинство работников.
Airbus Atlantic является дочерней компанией европейской аэрокосмической группы Airbus и насчитывает 15 000 сотрудников в пяти странах.
Пострадали работники завода в Монтуар-де-Бретань на западе Франции.