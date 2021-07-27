Более 700 детей стали жертвами насилия в интернатах в центре Лондона

Около 705 бывших резидентов интернатов для детей, оставшихся без попечения родителей, в центре Лондона сталкивались с жестоким обращением и насилием со стороны сотрудников учреждений за последние десятилетия.

Около 705 бывших резидентов интернатов для детей, оставшихся без попечения родителей, в центре Лондона сталкивались с жестоким обращением и насилием со стороны сотрудников учреждений за последние десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном во вторник отчете, который был составлен независимым органом при правительстве Великобритании по расследованию преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В нем отмечается, что руководство совета района Ламбет в центральной части Лондона "закрывало глаза" на случаи насилия, происходившие на протяжении многих лет в пяти интернатах для детей. При этом меры дисциплинарного воздействия за подобные правонарушения были применены в отношении сотрудников этих учреждений лишь однажды за 40 лет.

"За рядом исключений сотрудники совета района Ламбет обращались с детьми в интернате так, как будто они ничего не стоят в этой жизни. В итоге лица, которые представляли угрозу для детей, могли проникать в детские дома и брать под опеку детей со всеми вытекающими из этого разрушительными и долгосрочными последствиями для их жертв", - говорится в опубликованном докладе. По мнению руководителя спецоргана, проводившего расследование, Алексис Джей, "дети стали пешками в токсичной борьбе за власть внутри совета района Ламбет, а также между муниципалитетом и центральным правительством".

В совете Ламбета после публикации итогов расследования признали ответственность за допущенные в прошлом случаи насилия в детских домах, выступив с извинениями в адрес жертв преступников и согласившись с необходимостью ужесточения требований к патронатным воспитателям, которым временно передаются дети, оставшиеся без попечения родителей.