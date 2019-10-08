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Более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии

Более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии

Более 70 тысяч человек были госпитализированы в Японии с симптомами теплового удара из-за жары, 126 из них погибли. 

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на главное пожарное управление страны, в сферу компетенции которого в Японии входят функции службы спасения и скорой помощи.

Всего от жары пострадали и были госпитализированы 71 тысяча 452 человека в период с первой недели мая по первую неделю октября. Это второй по величине показатель после исторического рекорда прошлого года, когда в больницы были направлены 95 тысяч человек.
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