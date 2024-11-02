Более 70 млн избирателей США проголосовали на выборах досрочно

Более 70 млн американских граждан проголосовали досрочно на всеобщих выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

Более 70 млн американских граждан проголосовали досрочно на всеобщих выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом штата Флорида.

Согласно подсчетам, досрочно воспользовались избирательным правом 70 053 286 жителей США. Более 37,4 млн из них отдали свой голос лично на избирательных участках, около 32,6 млн сделали это по почте.

Число зарегистрированных избирателей в США составляет около 168 млн. Больше всего людей досрочно проголосовали в штатах Техас (7,9 млн), Флорида (7,3 млн) и Калифорния (6 млн).

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Харрис занимает пост вице-президента США.