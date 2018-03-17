Более 7 тыс. человек вышли из Восточной Гуты 17 марта

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Более 7 тыс. человек вышли из Восточной Гуты cегодня со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"С утра субботы со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе, Нашабия уже вышло более 7 тысяч человек, поток людей сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов. Тогда Восточную Гуту покинуло 11 тыс. человек", - сказал Золотухин.