​Более 7,5 тыс. человек госпитализированы за две недели в Японии из-за жары, 14 скончались

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 7,5 тыс. человек были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами за последние две недели, 14 из них скончались.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

По данным ведомства, всего с конца апреля в больницы Японии из-за жары попали почти 15 тыс. человек.

Жаркая погода установилась в Японии в конце июня. В некоторые дни столбик термометра в центральных районах страны днем поднимается выше 37 градусов Цельсия. Вместе с тем в юго-западных префектурах идут аномально сильные дожди, что приводит к оползням и наводнениям.

В прошлом году из-за жары в стране погибли более 100 человек, еще 53 тыс. были госпитализированы.