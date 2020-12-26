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Более 655 тыс. случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки

Более 655 тыс. случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 78,19 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 655 тыс.
Другие страны
26 декабря 2020 г. 03:01
Более 655 тыс. случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 78,19 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 655 тыс.

Согласно опубликованным в пятницу данным ВОЗ, число летальных исходов выросло более чем на 11,5 тыс., превысив 1,73 млн.

По состоянию на 19:54 (бакинское время) 25 декабря в ВОЗ поступили сведения о 78 194 947 инфицированных и 1 736 752 умерших. Число заразившихся возросло на 655 041, умерших - на 11 564.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 49% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (323 507), на втором месте - регион Европы (245 610), на третьем - Юго-Восточная Азия (33 084).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 18 311 405. Далее следуют Индия (10 146 845), Бразилия (7 365 517), Россия (2 992 706), Франция (2 484 875), Великобритания (2 188 591), Италия (2 009 317), Испания (1 854 951), Германия (1 612 648), Аргентина (1 563 865), Колумбия (1 544 826) и Мексика (1 350 079).

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Bir gündə 655 mindən çox insanda COVID-19 aşkarlandı

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