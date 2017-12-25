Более 650 тыс. человек эвакуированы во Вьетнаме из-за тайфуна

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Более 650 тыс. человек эвакуированы во Вьетнаме из-за приближающегося к южному побережью страны тайфуна "Тембин", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, ожидается, что в ночь на 26 декабря "Тембин" достигнет региона дельты реки Меконг в южной части страны.

В настоящее время власти южных провинций ведут масштабную подготовку к защите местного населения от возможных ударов стихии. Сильные дожди могут спровоцировать наводнения и оползни, как это произошло на юге Филиппин. Там "Тембин" за последние дни привел к гибели около 200 человек и значительным разрушениям.

"Тембин" станет уже 16-м штормом, пришедшим в этом сезоне во Вьетнам. Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев текущего года в результате сильных паводков, вызванным тайфунами, здесь погибли и пропали без вести 390 человек, более 650 человек получили ранения и травмы.