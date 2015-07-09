Более 650 исторических ценностей возвращено в Национальный музей Ирака

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Более 650 бесценных музейных экспонатов, вывезенных в последние несколько лет из Ирака, возвращено Национальному музею страны, расположенному в Багдаде.

Как отмечает Report, об этом в четверг сообщили арабские СМИ.

В числе раритетов, вернувшихся в Ирак - фрагменты барельефов и статуй времен Ассирийского царства, несколько бюстов, найденных при раскопках в Древнем Вавилоне, артефакты, относящиеся к более поздним периодам истории Междуречья, а также десятки ценных подарков, которые хранились во дворцах бывшего президента Саддама Хусейна. Все предметы, переданные иракским властям, возвращены из нескольких государств, большинство - из США, Италии и Иордании.

Как заявил министр иностранных дел Ибрагим аль-Джаафари на церемонии передачи исторических ценностей в Национальный музей, "властям страны надлежит приложить еще множество усилий, чтобы в Ирак вернулись все экспонаты, нелегально вывезенные или украденные из музеев, мечетей, церквей или с мест археологических раскопок во многих иракских провинциях в период "смутного времени" последних лет".