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    Более 600 тысяч беженцев-рохинджа прибыли из Мьянмы в Бангладеш

    В настоящее время общее количество беженцев этой народности в Бангладеш превышает 889 тыс. человек

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Свыше 605 тыс. беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Согласно данным Международного агентства по миграции на 26 октября, за два месяца в Бангладеш прибыли 605 089 рохинджа, при этом до начала кризиса в Бангладеш уже проживало свыше 300 тыс. рохинджа.

    Таким образом, в настоящее время общее количество беженцев этой народности в Кокс-Базаре в Бангладеш превышает 889 тыс. человек.

    В МОМ подчеркивают, что это самый быстроразвивающийся кризис с беженцами в мире. 

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