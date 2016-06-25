Более 60 тыс. человек в Японии рекомендуют эвакуироваться из-за оползней

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Почти 64 тысячи человек в японской префектуре Кумамото получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы оползней, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В префектуре, где в апреле произошла серия сильных землетрясений магнитудой 7 и 6 баллов и почва расшатана подземными толчками, с середины июня идут продолжительные ливневые дожди.

В понедельник из-за оползней, вызванных ливнями, в Кумамото погибли шесть человек. Синоптики признали рекордным уровень осадков, выпавших здесь в понедельник и вторник - до 150 миллиметров в час. Такой интенсивности ливни здесь можно наблюдать лишь раз в несколько лет.

На острове Кюсю, где находится Кумамото, в ряде районов выпало от 400 до 700 миллиметров осадков. Поднялся уровень рек, возросла опасность оползней.

Интенсивные дожди идут и на севере Японии - острове Хоккайдо. До утра воскресенья здесь может выпасть до 120 миллиметров осадков. Метеорологи призывают к осторожности в связи с растущей угрозой затоплений и оползней.