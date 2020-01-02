Более 60 тыс. японцев пришли поздравить императора с Новым годом

Более 68 тысяч человек пришли поздравить нового императора Японии с наступлением 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление императорского двора.

Традиционно император и другие члены императорской семьи на второй день нового года выходят на застекленную веранду дворца, чтобы поздравить подданных, собравшихся на дворцовой площади. Император пять раз появился перед подданными, пожелав им хорошего спокойного года без стихийных бедствий. Три раза из пяти вместе с другими членами императорской семьи к гражданам вышли Почетный император и императрица Японии - родители нынешнего императора.На прошлый новый год, когда уже была назначена дата передачи престола, послушать поздравления императора Акихито, который ныне стал Почетным императором, пришли более 150 тысяч человек - рекорд для всей 30-летней эпохи его правления.