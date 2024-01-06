Более 60 ракет было выпущено по северной части Израиля со стороны Ливана

Позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном подверглись интенсивному обстрелу отрядов вооруженного крыла партии "Хезболлах", было выпущено свыше 60 ракет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике формирования.
Согласно документу, удары ракетами различных видов были нанесены по командному центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, который расположен на горе Мерон (1 208 м над уровнем моря).
В коммюнике отмечается, что военный объект на горе Мерон позволяет контролировать воздушное пространство над всем Восточным Средиземноморьем, там находится станция по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронного подавления.
Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила о запуске 40 снарядов в направлении района Мерон. Вскоре после этого был нанесен удар по отряду, который вел обстрел израильской территории.