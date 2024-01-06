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Более 60 ракет было выпущено по северной части Израиля со стороны Ливана

Более 60 ракет было выпущено по северной части Израиля со стороны Ливана Позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном подверглись интенсивному обстрелу отрядов вооруженного крыла партии "Хезболлах", было выпущено свыше 60 ракет.
Другие страны
6 января 2024 г. 14:01
Более 60 ракет было выпущено по северной части Израиля со стороны Ливана

Позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном подверглись интенсивному обстрелу отрядов вооруженного крыла партии "Хезболлах", было выпущено свыше 60 ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике формирования.

Согласно документу, удары ракетами различных видов были нанесены по командному центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, который расположен на горе Мерон (1 208 м над уровнем моря).

В коммюнике отмечается, что военный объект на горе Мерон позволяет контролировать воздушное пространство над всем Восточным Средиземноморьем, там находится станция по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронного подавления.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила о запуске 40 снарядов в направлении района Мерон. Вскоре после этого был нанесен удар по отряду, который вел обстрел израильской территории.

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