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    ​Более 60 полицейских пострадали в результате акции-протеста в Эквадоре

    Полиция задержала 47 протестующих

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Десятки полицейских пострадали в ходе масштабной уличной акции, устроенной эквадорцами в знак протеста против законопроекта по изменению Конституции.

    Как передает Report, протесты в стране вспыхнули после того, как правительство выдвинуло законопроект, позволяющий президенту пойти на четвертый срок.

    По меньшей мере 67 полицейских получили ранения во время массовых акций протеста в Эквадоре, полиция задержала 47 протестующих.

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