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    Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в индийском штате Джамму и Кашмир

    Беспорядки возникли в ходе спецоперации по поимке боевиков, которую проводили силовики© Foto: AFP

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 63 полицейских пострадали в результате столкновения с протестующими в индийском штате Джамму и Кашмир.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой представителя Сил полиции центрального резерва.

    Ранее также сообщалось, что о трех погибших мирных гражданах и одном ликвидированном боевике. Общее число пострадавших, как протестующих, так и полицейских, составило около 80 человек.

    Инцидент произошел в округе Будгам в районе населенного пункта Чадура. Беспорядки возникли в ходе спецоперации по поимке боевиков, которую проводили силовики. Боевики открыли по ним огонь, в результате завязался бой. Однако местные жители начали забрасывать силовиков камнями, пытаясь помешать спецоперации.

    Сотрудники спецслужб были вынуждены применить силу против агрессивной толпы местных жителей. В настоящее время спецоперация закончена. 

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