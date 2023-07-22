Более 60% опрошенных французов хотели бы замены Борн на посту премьер-министра

Французы недовольны перестановками в правительстве, более 60% жителей страны хотели бы, чтобы Элизабет Борн была заменена на посту премьер-министра республики.
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Видеть на посту главы кабмина другого человека вместо Борн предпочли бы 62% жителей страны, причем большая часть из них заявила о своем "крайнем недовольстве" (36%) этим выбором. Одобряют переназначение Борн 37% респондентов, еще 1% затруднился дать оценку решению президента.
При этом 61% опрошенных недоволен перестановками в кабмине. Удовлетворительными их считают 38% французов.