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Более 60% опрошенных французов хотели бы замены Борн на посту премьер-министра

Более 60% опрошенных французов хотели бы замены Борн на посту премьер-министра Французы недовольны перестановками в правительстве, более 60% жителей страны хотели бы, чтобы Элизабет Борн была заменена на посту премьер-министра республики.
Другие страны
22 июля 2023 г. 00:15
Более 60% опрошенных французов хотели бы замены Борн на посту премьер-министра

Французы недовольны перестановками в правительстве, более 60% жителей страны хотели бы, чтобы Элизабет Борн была заменена на посту премьер-министра республики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса социологической службы Odoxa, подготовленного по заказу газеты Le Figaro.

Видеть на посту главы кабмина другого человека вместо Борн предпочли бы 62% жителей страны, причем большая часть из них заявила о своем "крайнем недовольстве" (36%) этим выбором. Одобряют переназначение Борн 37% респондентов, еще 1% затруднился дать оценку решению президента.

При этом 61% опрошенных недоволен перестановками в кабмине. Удовлетворительными их считают 38% французов.

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Версия на азербайджанском языке Fransızların 60 %-dən çoxu Bornun baş nazir postunda əvəzlənməsini istəyir

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