Более 60% опрошенных французов хотели бы замены Борн на посту премьер-министра

Французы недовольны перестановками в правительстве, более 60% жителей страны хотели бы, чтобы Элизабет Борн была заменена на посту премьер-министра республики.

Французы недовольны перестановками в правительстве, более 60% жителей страны хотели бы, чтобы Элизабет Борн была заменена на посту премьер-министра республики.

Как передает Report , об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса социологической службы Odoxa, подготовленного по заказу газеты Le Figaro.

Видеть на посту главы кабмина другого человека вместо Борн предпочли бы 62% жителей страны, причем большая часть из них заявила о своем "крайнем недовольстве" (36%) этим выбором. Одобряют переназначение Борн 37% респондентов, еще 1% затруднился дать оценку решению президента.

При этом 61% опрошенных недоволен перестановками в кабмине. Удовлетворительными их считают 38% французов.