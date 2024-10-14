Более 60 дипучреждений Украины за рубежом получили письма о минировании

Более 60 украинских дипломатических учреждений за рубежом получили 14 октября сообщения о минировании своих зданий.

Более 60 украинских дипломатических учреждений за рубежом получили 14 октября сообщения о минировании своих зданий.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Telegram-канале.

"14 октября, более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий. Это количество продолжает расти", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отдельных случаях дипучреждениям пришлось на время проверок приостановить консульское обслуживание.

Глава ведомства Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях. Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами стран пребывания, отмечается в заявлении.

В понедельник днем украинские СМИ сообщили, что были получены анонимные сообщения о минировании десятков объектов в разных городах страны, в том числе в Киеве, Житомире, Львове, Ровно, Сумах и Ужгороде, в Ивано-Франковской и Черниговской областях. Позднее эту информацию подтвердила Нацполиция Украины. Профильные службы организовали проверки.