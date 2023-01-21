Более 60 человек получили ранения в Перу из-за протестов

Десятки перуанцев получили ранения после столкновений с полицией в ходе протестов в пятницу.

Десятки перуанцев получили ранения после столкновений с полицией в ходе протестов в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека Перу Элианы Револьяр.

В разных регионах, где происходят акции, полицейские применяли слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов, кидающих камни и стеклянные бутылки. По состоянию на 20 января в результате протестов пострадали 14 мирных жителей и четыре полицейских в Арекипе, 12 мирных граждан и один полицейский в Куско, семь граждан в Пуно и 25 - в столице Лиме (всего 63 человека). 15 января было объявлено чрезвычайное положение в регионах, где происходят столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Особый режим введен на 30 дней.

В ходе протестов многие дороги страны были перекрыты протестующими. Сотрудники правоохранительных органов начали разгон демонстрантов с целью освободить проезд. После столкновений с полицией погибли 44 мирных жителя, девять человек, участвующих в блокаде дорог, и один полицейский.

Всего по состоянию на 20 января, начиная с 7 декабря прошлого года, ранены 772 человека.