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Более 60 человек погибли в Судане в результате межэтнических столкновений

Более 60 человек погибли в Судане в результате межэтнических столкновений Не менее 65 человек стали жертвами столкновений между представителями народов берта и хауса на юге Судана в провинции Голубой Нил.
Другие страны
17 июля 2022 г. 20:04
Более 60 человек погибли в Судане в результате межэтнических столкновений

Не менее 65 человек стали жертвами столкновений между представителями народов берта и хауса на юге Судана в провинции Голубой Нил.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

По данным местных медицинских служб, большинство погибших - молодые мужчины. Также ранения получили примерно 150 человек.

Столкновения в провинции начались после убийства местного фермера на прошлой неделе.

В свою очередь суданское правительство направило в регион военизированные "Силы быстрой поддержки" для наведения порядка. Власти также ввели комендантский час и запрет на собрания в столице провинции - Эд-Дамазине, и городе Эр-Розейрес, где имели место акты насилия.

Также поступает информация о том, что с начала столкновений в этом районе тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda etnik toqquşmalar zamanı onlarla insan ölüb

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