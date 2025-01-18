В Нигерии при взрыве бензовоза погибли около 70 человек

Порядка 70 человек погибли и несколько пострадали при взрыве бензовоза в районе Дикко штата Нигер на севере Нигерии.

Порядка 70 человек погибли и несколько пострадали при взрыве бензовоза в районе Дикко штата Нигер на севере Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщают местные власти.

"В субботу в центральной части Нигерии перевернулась автоцистерна. Впоследствии она взорвалась и погибли почти 70 человек, собравшихся, чтобы собрать разлившееся топливо", - говорится в сообщении национального органа по безопасности дорожного движения.

Глава Федерального корпуса безопасности дорожного движения (FRSC) в штате Нигер Кумар Цуквам сообщил, что грузовик, перевозивший 60 тыс. литров бензина, попал в аварию утром на перекрестке Дикко на дороге, соединяющей федеральную столицу Абуджу с северным городом Кадуна.

"Большинство жертв обгорели до неузнаваемости. Мы находимся на месте для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказал Цуквам.

Отметим, что в Нигерии цена на бензин выросла в пять раз за последние 18 месяцев в разгар серьезного экономического кризиса, в результате чего многие рискуют жизнью, чтобы спасти топливо во время дорожно-транспортных происшествий.