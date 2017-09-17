Более 570 авиарейсов отменены в Японии из-за мощного тайфуна "Талим"

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Японские авиакомпании были вынуждены изменить расписание рейсов из-за приближающегося к стране мощного тайфуна "Талим".

Как передает Report, по информации телеканала NHK, в настоящее время отменены более 570 авиарейсов.

Кроме того, на время прохождения тайфуна отменено движение экспрессов между Кумамото и Кагосимой.

Жители нескольких регионов на северо-востоке страны были эвакуированы в специально приготовленные центры.