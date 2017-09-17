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    Более 570 авиарейсов отменены в Японии из-за мощного тайфуна "Талим"

    Также отменено движение многих экспрессов

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Японские авиакомпании были вынуждены изменить расписание рейсов из-за приближающегося к стране мощного тайфуна "Талим".

    Как передает Report, по информации телеканала NHK, в настоящее время отменены более 570 авиарейсов.

    Кроме того, на время прохождения тайфуна отменено движение экспрессов между Кумамото и Кагосимой.

    Жители нескольких регионов на северо-востоке страны были эвакуированы в специально приготовленные центры.

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