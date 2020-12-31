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Более 563 тыс. случаев заражения COVID-19 выявлено в мире за сутки

Более 563 тыс. случаев заражения COVID-19 выявлено в мире за сутки Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 80,77 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 563 тыс.
Другие страны
31 декабря 2020 г. 01:26
Более 563 тыс. случаев заражения COVID-19 выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 80,77 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 563 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в среду данным ВОЗ, число летальных исходов выросло более чем на 11,7 тыс., превысив 1,78 млн.

По состоянию на 30 декабря в ВОЗ поступили сведения о 80 773 033 инфицированных и 1 783 619 умерших. Число заразившихся возросло на 563 983, умерших - на 11 784.

Напомним, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на регион Европы (251 900), на втором месте - Северная и Южная Америка (236 660), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 467).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 19 147 627. Далее следуют Индия (10 244 852), Бразилия (7 504 833), Россия (3 131 550), Франция (2 530 400), Великобритания (2 382 869), Италия (2 067 487), Испания (1 893 502), Германия (1 687 185), Колумбия (1 603 807), Аргентина (1 590 513) и Мексика (1 389 430).

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