​Более 560 человек госпитализированы в Японии из-за жары

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 569 человек были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами за минувшие две недели, один из них скончался. Как передает Report, oб этом сообщило главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

По данным ведомства, почти 40% пострадавших от жары - пожилые люди.

В конце апреля - начале мая в большинстве районов Японии установилась жаркая погода. Столбик термометра поднимался выше 30 градусов по Цельсию.

Японские метеорологи прогнозируют в этом году жаркое лето из-за воздействия климатических феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Тихом океане.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тыс. были госпитализированы.