Более 55 человек погибли на севере Индии за двое суток из-за наводнений

По меньшей мере 58 человек погибли за последние два дня в результате наводнений и сильных ливней в северных штатах Индии.

Как передаёт Report, со ссылкой на телеканал NDTV, в штате Уттаракханд погибли 32 человека и восемь пропали без вести, в штате Химачал-Прадеш погибли 26 человек.

Сильные ливни вызвали многочисленные оползни, разливы рек, уровень воды в местных водохранилищах достиг критической отметки. В девяти округах Уттаракханда региональное правительство временно закрыло все учебные заведения.

Высокий уровень воды в реке Ямуна зафиксирован в Нью-Дели. Власти индийской столицы эвакуировали в минувшие сутки более 10 тыс. человек из низинных районов.